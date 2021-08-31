Постраждало понад 350 дерев – Київ накрив погодний апокаліпсис (фото)

Найбільше постраждали від урагану – Оболонський, Шевченківський, Подільський райони

У місті прибирають наслідки бурі. Фото: колаж "Сьогодні"

Столицю продовжує долати негода. Шквальний вітер і злива, які накрили Києва 30 серпня ввечері, знівечили понад 350 дерев.

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Про це повідомляє "Київзеленбуд" в Facebook.

В аварійно-диспетчерську службу "Київзеленбуд" надійшло 60 викликів про повалені і зламані дерева.

Комунальники прибирають наслідки негоди. Фото: Київзеленбуд/Facebook

"Районні КП УЗН виявили на своїх балансових територіях близько 300 пошкоджених дерев. Загалом постраждало більше 350 дерев, з них чимало великих дерев вирвано з корінням", – йдеться в повідомленні.

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Вітер вирвав з коренем навіть їли. Фото: Київзеленбуд / Facebook

Найбільше постраждали:

Оболонський район,

Шевченківський район,

Подільський район.

Дерева переграждалі шлях транспорту. Фото: Київзеленбуд/Facebook

Прибирання територій почалося відразу після того, як закінчився дощ.

Працівникам довелося деякі дерева спочатку розпилювати на частини. Фото: Київзеленбуд/Facebook

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В першу чергу, збиралися дерева і гілки, які заважають руху пішоходів і транспорту, загрожують безпеці пересування.

Паркова зона теж постраждала. Фото: Київзеленбуд/Facebook

Також працівники АДС і районних КП УЗН допомагають навчальним закладам прибрати повалені дерева і зламані гілки з їх територій.

Яку погоду очікувати у вересні

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, температура у вересні буде близькою до кліматичної норми, на відміну від серпня, який, нагадаємо, був на 1,5 градуса спекотніше, ніж звичайно.

"Перший осінній місяць – перехід від літа до осені, – зазначив Анатолій Прокопенко. – Світовий день поступово стає коротшим, температура повітря нижче. Теплі дні ще будуть на початку місяця, але це вже не літо. Змінюється циркуляція повітря в атмосфері, переважають повітряні маси з північного заходу і північного сходу, які несуть прохолоду. Особливо це помітно в нічний час при антициклонального характер погоди (малохмарна). Очікуємо в вересні і перші заморозки, перш за все в північних і західних областях. Вересень – посушливий місяць, тому дощів буде трохи, в межах норми".

За інформацією Укргідрометцентру, середня місячна температура у вересні передбачається 14-18 градусів тепла, на півдні до +20, у Карпатах 11-12 градусів тепла. Це на 7-10 градусів нижче, ніж в серпні.

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За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у вересні становить 8 градусів морозу, абсолютний максимум – 38 градусів тепла.

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