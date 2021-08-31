Пострадало более 350 деревьев – Киев накрыл погодный апокалипсис (фото)

Больше всего пострадали от урагана – Оболонский, Шевченковский, Подольский районы

В городе убирают последствия бури. Фото: коллаж "Сегодня"

Столицу продолжает одолевать непогода. Шквальный ветер и ливень, которые накрыли Киев 30 августа вечером, изуродовали более 350 деревьев.

Реклама

Об этом сообщает "Киевзеленстрой" в Facebook.

В аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстрой" поступило 60 вызовов о поваленных и сломанных деревьях.

Коммунальщики убирают последствия непогоды. Фото: Киевзеленстрой/Facebook

"Районные КП СЗН обнаружили на своих балансовых территориях около 300 поврежденных деревьев. Всего пострадало более 350 деревьев, из них немало крупных деревьев вырваны с корнем", – говорится в сообщении.

Реклама

Ветер вырвал с корнем даже ели. Фото: Киевзеленстрой/Facebook

Больше всего пострадали:

Оболонский район,

Шевченковский район,

Подольский район.

Деревья переграждали путь транспорту. Фото: Киевзеленстрой/Facebook

Уборка территорий началось сразу после того, как стих дождь.

Работникам пришлось некоторые деревья сначала распиливать на части. Фото: Киевзеленстрой/Facebook

Реклама

В первую очередь, убрались деревья и ветки, которые мешают движению пешеходов и транспорта, угрожают безопасности передвижения.

Парковая зона тоже пострадала. Фото: Киевзеленстрой/Facebook

Также работники АДС и районных КП СЗН помогают учебным заведениям убрать поваленные деревья и сломанные ветви с их территорий.

Какую погоду ожидать в сентябре

Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, температура в сентябре будет близкой к климатической норме, в отличие от августа, который, напомним, был на 1,5 градуса жарче обычного.

"Первый осенний месяц – переход от лета к осени, – отметил Анатолий Прокопенко. – Световой день постепенно становится короче, температура воздуха ниже. Теплые дни еще будут в начале месяца, но это уже не лето. Меняется циркуляция воздуха в атмосфере, преобладают воздушные массы с северо-запада и северо-востока, которые несут прохладу. Особенно это заметно в ночное время при антициклональном характере погоды (малооблачность). Ожидаем в сентябре и первые заморозки, прежде всего в северных и западных областях. Сентябрь – засушливый месяц, поэтому дождей будет немного, в пределах нормы".

По информации Укргидрометцентра, средняя месячная температура в сентябре предполагается 14-18 градусов тепла, на юге до +20, в Карпатах 11-12 градусов тепла. Это на 7-10 градусов ниже, чем в августе.

Реклама

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в сентябре составляет 8 градусов мороза, абсолютный максимум – 38 градусов тепла.

Ранее мы писали: