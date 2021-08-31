Пострадало более 350 деревьев – Киев накрыл погодный апокалипсис (фото)

Столицу продолжает одолевать непогода. Шквальный ветер и ливень, которые накрыли Киев 30 августа вечером, изуродовали более 350 деревьев.
Об этом сообщает "Киевзеленстрой" в Facebook.
В аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстрой" поступило 60 вызовов о поваленных и сломанных деревьях.
"Районные КП СЗН обнаружили на своих балансовых территориях около 300 поврежденных деревьев. Всего пострадало более 350 деревьев, из них немало крупных деревьев вырваны с корнем", – говорится в сообщении.
Больше всего пострадали:
- Оболонский район,
- Шевченковский район,
- Подольский район.
Уборка территорий началось сразу после того, как стих дождь.
В первую очередь, убрались деревья и ветки, которые мешают движению пешеходов и транспорта, угрожают безопасности передвижения.
Также работники АДС и районных КП СЗН помогают учебным заведениям убрать поваленные деревья и сломанные ветви с их территорий.
Какую погоду ожидать в сентябре
Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, температура в сентябре будет близкой к климатической норме, в отличие от августа, который, напомним, был на 1,5 градуса жарче обычного.
"Первый осенний месяц – переход от лета к осени, – отметил Анатолий Прокопенко. – Световой день постепенно становится короче, температура воздуха ниже. Теплые дни еще будут в начале месяца, но это уже не лето. Меняется циркуляция воздуха в атмосфере, преобладают воздушные массы с северо-запада и северо-востока, которые несут прохладу. Особенно это заметно в ночное время при антициклональном характере погоды (малооблачность). Ожидаем в сентябре и первые заморозки, прежде всего в северных и западных областях. Сентябрь – засушливый месяц, поэтому дождей будет немного, в пределах нормы".
По информации Укргидрометцентра, средняя месячная температура в сентябре предполагается 14-18 градусов тепла, на юге до +20, в Карпатах 11-12 градусов тепла. Это на 7-10 градусов ниже, чем в августе.
По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в сентябре составляет 8 градусов мороза, абсолютный максимум – 38 градусов тепла.
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