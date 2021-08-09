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Передмістя Києва затягнуло димом: горіло відразу кілька будинків (відео)

9 серпня 2021 20:26

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Пожежа почалася в приватному будинку на чотири сім'ї в Бучі і перекинулася на сусідні будівлі, є кілька версій загоряння

Місто Буча, розташоване за два десятки кілометрів від Києва, оповило димом. За попередньою інформацією, повністю вигорів приватний будинок, пожежа також перекинулася на сусідні будинки.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Відео, на якому в небо піднімається величезний стовп диму, також опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".

Як повідомив очевидець з місця події, повністю згорів приватний будинок на чотири господарі. При цьому вогонь перекинувся ще на два будинки, там згоріли і обвалилися дахи.

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Причина загоряння поки точно не відома, але на слуху кілька версій.

"Одні кажуть – жінка п'яна заснула з цигаркою. Інші – сіно в покинутому будинку чомусь загорілося і вогонь пішов по колу", – розповів "Сьогодні" очевидець, який допомагав погорільцям виносити речі з охоплених вогнем будинків.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, тільки кілька людей надихалися димом, тому що люди допомагали пожежникам.

Пожежу гасили протягом двох годин.

Нагадаємо, "Сьогодні" писали, що:

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