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Забули вимкнути газову плиту: на лівому березі Києва горить приватний будинок (відео)

5 серпня 2021 15:36

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

Причину загоряння визначать рятувальники ДСНС після ліквідації пожежі

Займання сталося в Дніпровському районі столиці/ Фото: колаж "Сьогодні"

Займання сталося в Дніпровському районі столиці/ Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 5 серпня, в Дніпровському районі Києва спалахнула пожежа в приватному будинку.

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Про це повідомляє "Сегодня".

У ДСНС Києва розповіли, що загоряння сталося в приватному будинку на вулиці Євгена Маланюка, 59.

"На місці працюють наші співробітники, вони приступили до гасіння вогню. Будівля дерев'яна, тому полум'я швидко поширюється", – повідомили в ДСНС Києва.

Попередньо відомо, що мешканці будинку забули вимкнути газову плиту.

Інформації про загиблих і постраждалих немає. .

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Раніше ми повідомляли, що в Києві після масштабної пожежі в ТЦ "Піраміда" трапилася ще одна НП. В Оболонському районі загорівся склад, вогонь гасять на площі 1200 кв. м.

Нагадаємо, що в Рівненській області вночі 27 липня через удар блискавки почався пожежа в школі села Перекалля.

Крім того, в Батурині Чернігівської області через удар блискавки в будинку почалася пожежа.

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