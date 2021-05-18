Стрибнув з моста. У Києві помер підліток, батьки якого померли від COVID-19 (відео)

Сьогодні, 18 травня, о 6-й ранку в лікарні помер 15-річний Денис Родіков. Вчора вранці хлопець пішов з дому на Фастівщині, залишивши в соцмережах повідомлення про те, що має намір покінчити життя самогубством. А пізніше поліція встановила, що хлопець стрибнув з моста в Києві .

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції області в Facebook.

Пошуки неповнолітнього почали відразу після того як він пішов з дому, не чекаючи підтвердження його зникнення.

Хлопець для маскування викинув верхній одяг по дорозі, в селищі Калинівка.

"У Києві хлопець стрибнув з моста на бетонний тротуар. У важкому стані його доставили до лікарні. Вранці хлопець помер", – йдеться в повідомленні.

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За даним фактом поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Як стало відомо, батьки 15-річного Дениса померли нещодавно від COVID-19. У них залишилося 12 дітей. Подружжя було засновниками дитячого будинку сімейного типу та виховували п'ятьох біологічних і сімох прийомних дітей.

Після смерті батьків старша дочка, яка вже є повнолітньою, разом з чоловіком вирішили взяти опікунство над неповнолітніми братами та сестрами.

Сайт "Сьогодні" розповідав про сім'ю Родікових, яка 2014-го з десятьма дітьми (п'ятьма своїми і п'ятьма прийомними) бігла з окупованої Макіївки на підконтрольну Україні територію і оселилася в Червоній Мотовилівці Фастівського району на Київщині в місцевому будинку престарілих.