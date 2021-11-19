Розрізав тіло на частини і виніс на смітник: у Києві спіймали підозрюваного у страшному вбивстві (фото, відео)

Близько доби чоловік проживав у квартирі, де знаходився загиблий, а потім вирішив позбутися тіла

Вчора у Києві на бульварі Дружби Народів у сміттєвому контейнері були виявлені частини людського тіла. Копам вдалося затримати підозрюваного у вбивстві. Чоловіку повідомили про підозру.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва.

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32-річного зловмисника з іншої області зловили у Дарницькому районі столиці.

"Під час спільного вживання спиртного між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого зловмисник позбавив життя 42-річного господаря оселі. Ще близько доби порушник проживав у квартирі, де знаходився загиблий, а потім вирішив позбутись тіла. Для цього він придбав ручну пилу по металу та у ванній кімнаті розчленив тіло, і за кілька разів виніс частинами у сміттєвий бак біля сусіднього будинку. Особу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – розповів начальник столичної поліції Іван Виговський.

Підозрюваного у вбивстві затримано / Фото: Нацполиция

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Що йому загрожує

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство.

Також до районного суду готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловікові загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.

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