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Rolex, Carrera і Hublot. Під Києвом професійно пограбували багатіїв

23 квітня, 11:44

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Карний розшук затримав банду злодіїв-іноземців, які "обчистили" не один елітний маєток в Київській області

У Київській області затримали групу іноземців, яких підозрюють в пограбуванні елітного маєтку в селищі міського типу Козин.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова обласного управління Нацполіціі Андрій Нєбитов.

За його словами, головним чином злодії вкрали гроші і 15 елітних наручних годинників дорогих брендів, зокрема Patek Philippe, Rolex, Carrera, Hublot.

Фото: facebook.com/profile.php? Id=100039590617894

Вартість кожного годинника становила 500-25 тисяч доларів, а загалом награбоване оцінили в 3 млн гривень.

Злодіїв вдалося викрити по гарячих слідах після того, як вночі 22 квітня вони увірвалися в садибу через вікно гаража, поки родина потерпілого спала.

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Співробітники карного розшуку Київської області встановили автомобіль злочинців і будинок, де вони ховалися – під час спеціальної операції було затримано чотирьох громадян Азербайджану.

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Нєбитов називає їх професійними злодіями – таким чином вони пограбували не одну людину. На "справу" вони приїжджали на престижних іномарках, використовували маскування і проникали в будинки навіть незважаючи на охоронні системи.

Фото: facebook.com/profile.php? Id=100039590617894

При цьому у них вилучили спецобладнання, документи і викрадене майно.

Нагадаємо, що це вже далеко не перше пограбування в Козині – торік спецназ затримав чотирьох чоловіків, які пограбували в цьому смт будинок, вкравши гроші і ювелірні вироби.

А цього року в Київській області затримали чоловіка, який пограбував ювелірний магазин.

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крадіжка пограбування злочинність годинник Київська область козин Rolex

Джерело: Сьогодні

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