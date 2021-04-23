Rolex, Carrera і Hublot. Під Києвом професійно пограбували багатіїв

У Київській області затримали групу іноземців, яких підозрюють в пограбуванні елітного маєтку в селищі міського типу Козин.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова обласного управління Нацполіціі Андрій Нєбитов.
За його словами, головним чином злодії вкрали гроші і 15 елітних наручних годинників дорогих брендів, зокрема Patek Philippe, Rolex, Carrera, Hublot.
Вартість кожного годинника становила 500-25 тисяч доларів, а загалом награбоване оцінили в 3 млн гривень.
Злодіїв вдалося викрити по гарячих слідах після того, як вночі 22 квітня вони увірвалися в садибу через вікно гаража, поки родина потерпілого спала.
Співробітники карного розшуку Київської області встановили автомобіль злочинців і будинок, де вони ховалися – під час спеціальної операції було затримано чотирьох громадян Азербайджану.
Нєбитов називає їх професійними злодіями – таким чином вони пограбували не одну людину. На "справу" вони приїжджали на престижних іномарках, використовували маскування і проникали в будинки навіть незважаючи на охоронні системи.
При цьому у них вилучили спецобладнання, документи і викрадене майно.
Нагадаємо, що це вже далеко не перше пограбування в Козині – торік спецназ затримав чотирьох чоловіків, які пограбували в цьому смт будинок, вкравши гроші і ювелірні вироби.
А цього року в Київській області затримали чоловіка, який пограбував ювелірний магазин.
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