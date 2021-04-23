Rolex, Carrera и Hublot. Под Киевом профессионально ограбили богачей

Уголовный розыск задержал банду воров-иностранцев, которые "обчистили" не одно элитное имение в Киевской области

В Киевской области задержали группу иностранцев, которых подозревают в ограблении элитного имения в поселке городского типа Козин.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областного управления Нацполиции Андрей Небитов.

По его словам, главным образом воры украли деньги и 15 элитных наручных часов дорогостоящих брендов, в том числе Patek Philippe, Rolex, Carrera, Hublot.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100039590617894

Стоимость часов составляла 500-25 тысяч долларов, а в совокупности награбленное оценили в 3 млн гривен.

Воров удалось разоблачить по горячим следам после того, как ночью 22 апреля они ворвались в усадьбу через окно гаража, пока семья потерпевшего спала.

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Сотрудники уголовного розыска Киевской области установили автомобиль преступников и дом, где они скрывались – в ходе спецоперации были задержаны четверо граждан Азербайджана.

Небитов называет их профессиональными ворами – таким образом они ограбили не одного человека. На "дело" они приезжали на престижных иномарках, использовали маскировку и проникали в дома даже несмотря на охранные системы.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100039590617894

При этом у них изъяли спецоборудования, документы и похищенное имущество.

Напомним, что это уже далеко не первое ограбление в Козине – в прошлом году спецназ задержал четверых мужчин, которые ограбили в этом пгт дом, украв деньги и ювелирные изделия.

А в этом году в Киевской области задержали мужчину, который ограбил ювелирный магазин.

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