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Сходив за кавою. У Києві некерована маршрутка в'їхала в авто і вилетіла на тротуар

19 липня 2021 1:17

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Поки водій мікроавтобуса пив каву, сталася ДТП, яка могла закінчитися трагічно

ДТП з маршруткою у Києві / колаж "Сьогодні"

ДТП з маршруткою у Києві / колаж "Сьогодні"

У Києві ввечері в неділю, 18 липня, сталася незвичайна дорожньо-транспортна пригода. Маршрутка без водія, що стояла на зупинці, раптово поїхала і врізалася в припаркований легковий BMW, а потім вони разом вилетіли на тротуар.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Пригода сталася біля зупинки громадського транспорту на проспекті Науки і в ній дивом ніхто не постраждав.

Некерований автобус зупинився на тротуарі, тільки коли врізався у стовп.

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За інформацією свідків, водій громадського транспорту зупинився на зупинці і пішов за кавою, а автобус раптом поїхав.

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Нагадаємо, напередодні в Києві в салоні маршрутки від стелі відірвалася дах і бовтався над головами пасажирів.

Ми також писали, що в Харкові на проспекті Жуковського на ходу загорілася маршрутка з пасажирами.

Також у Харкові підліток вистрибнув з кабінки канатної дороги на проїжджу частину і потрапив під колеса мікроавтобуса – хлопець був п'яний і таким чином намагався накласти на себе руки через зовнішнє незалежне оцінювання.

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Київ

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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