Скандал в Києві: звільнили водія, який відмовив у пільговому проїзді дітям з багатодітної сім'ї

Патрульні з відділу безпеки дорожнього руху звернулися до директора фірми-перевізника

Водія, який відмовив в пільговому проїзді дітям з багатодітної сім'ї, звільнили з роботи.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в Telegram.

Як стало відомо з повідомлення киянина в соцмережах, 23 лютого на маршруті "ст. м. "Шулявська" – ст. м. "Либідська", водій маршрутного транспортного засобу в грубій формі відмовив його малолітнім дітям в пільговому проїзді.

"Патрульні з відділу безпеки дорожнього руху звернулися до директора фірми-перевізника і повідомили йому про випадок. Разом вони розшукали зазначеного водія. Після з'ясування обставин конфлікту його звільнили", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми писали, що в Києві вранці патрульні виявили п'яного водія, який збирався заступити на маршрут.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно в Україні підвищили штрафи для водіїв. Тепер, якщо п'яне водіння призвело до травмування або смерті, будуть реальні сроки в Києві.

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