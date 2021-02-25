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Скандал в Киеве: уволили водителя, который отказал в льготном проезде детям из многодетной семьи

25 февраля, 17:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Патрульные из отдела безопасности дорожного движения обратились к директору фирмы-перевозчика

Водителя, который отказал в льготном проезде детям из многодетной семьи, уволили с работы.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

Как стало известно из сообщения киевлянина в соцсетях, 23 февраля на маршруте "ст. м. Шулявская – ст. м. Лыбедская", водитель маршрутного транспортного средства в грубой форме отказал его малолетним детям в льготном проезде.

"Патрульные из отдела безопасности дорожного движения обратились к директору фирмы-перевозчика и сообщили ему о случае. Вместе они разыскали указанного водителя. После выяснения обстоятельств конфликта его уволили", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, в Киеве утром патрульные обнаружили пьяного водителя, который собирался заступить на маршрут.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Украине повысили штрафы для водителей. Теперь, если пьяное вождение привело к травмам или летальному исходу, будут реальные сроки в Киеве.

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Киев водители проезд полиция льготники

Источник: Сегодня

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