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Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: загинула жінка, її дочку госпіталізували

11 липня 2021 16:26

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Жінка-водій загинула на місці, а її 28-річну дочку з переломом руки забрала швидка допомога

У неділю, 11 липня, на трасі Київ – Одеса авто Hyundai Elantra влетіло в металеву огорожу, встановлену вздовж узбіччя дороги. Від отриманих травм на місці загинула 48-річна жінка-водій.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Аварія сталася недалеко від селища Желепове. В авто також були 28-річна дочка загиблої та її друг. Жінка зламала руку, а чоловік не постраждав.

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Тепер з'ясовують усі деталі події.

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Раніше ми повідомляли, що у Львівській області 11-річний хлопчик розбився за кермом BMW.

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А в Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході і втік. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Копи намагаються знайти підозрюваного.

Також нагадаємо, на трасі Одеса – Рені під колеса авто потрапили дві жінки з дитиною.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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