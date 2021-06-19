Смертельна ДТП в Києві: вантажівка збила двох пішоходів (фото)

Водієві загрожує строк – від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами

Місце аварії в Дарницькому районі. Фото: пресслужба Нацполіції/Facebook

У Києві сталася смертельна аварія в Дарницькому районі. На проспекті Бажана (в напрямку метро "Харківська") загинуло двоє пішоходів.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва в Facebook.

Вантажівка наїхала на чоловіка і жінку, які переходили дорогу в невстановленому місці.

"Одним із потерпілих виявився чоловік, 1986 року народження, а особу жінки наразі встановлюють поліцейські. В результаті отриманих травм потерпілі померли на місці", – пишуть в повідомленні.

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Слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

Раніше ми писали, що під Києвом сталася страшна аварія – загинув військовий, є постраждалі.

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Нагадаємо, що на Буковині в селі Байраки водій трактора не впорався з керуванням. В результаті трактор перекинувся і придавив шестирічну дівчинку. Вона померла на місці.