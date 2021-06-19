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Смертельное ДТП в Киеве: грузовик сбил двух пешеходов (фото)

19 июня 2021 10:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водителю грозит срок – от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами

Место аварии в Дарницком районе. Фото: пресс-служба Нацполиции/Facebook

Место аварии в Дарницком районе. Фото: пресс-служба Нацполиции/Facebook

В Киеве произошла смертельная авария в Дарницком районе. На проспекте Бажана (в направлении метро Харьковская) погибло два пешехода.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Грузовик наехал на мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неустановленном месте.

"Одним из пострадавших оказался мужчина, 1986 года рождения, а лицо женщины сейчас устанавливают полицейские. В результате полученных травм потерпевшие скончались на месте", – пишут в сообщении.

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Следователями полиции Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Снимок с места аварии. Фото: пресс-служба Нацполиции

Снимок с места аварии. Фото: пресс-служба Нацполиции

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы писали, что под Киевом произошла жуткая авария – погиб военный, есть пострадавшие.

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Напомним, что на Буковине в селе Байраки водитель трактора не справился с управлением. В результате трактор перевернулся и придавил шестилетнюю девочку. Она скончалась на месте.

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