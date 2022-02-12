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Спочатку били, а потім штрикнули ножем. Під Києвом подружжя напало на підлітка (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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12 лютого, 22:00
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У хлопця від ударів ножем проникаючі ножові поранення грудної клітини та черевної порожнини
У Вишневому сталася різанина.
У Вишневому сталася різанина. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі 11 лютого в місті Вишневе, що під Києвом, під час бійки жінка порізала ножем підлітка. Неповнолітній потрапив до лікарні з численними пораненнями.

Про це повідомили у пресслужбі Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області.

Як все сталося

Тієї ночі 17-річний підліток разом із 39-річною матір‘ю та 20-річною сестрою поверталися додому. У дворі будинку 33-річний сусід зробив жінці зауваження через нібито постійний шум у її квартирі.

Син заступився за матір, і між ним та сусідом зав’язалась бійка. Згодом до бійки долучилася 33-річна дружина сусіда, яка завдала декілька ударів ножем неповнолітньому.

Підліток потрапив до лікарні

Поліцію викликали медики. Вони ж і повідомили, що у хлопця були проникаючі ножові поранення грудної клітини та черевної порожнини.

У підлітка чисельні травми. Фото: Нацполіція

Що загрожує нападниці

Поліцейські затримали жінку відповідно до ст. 208 КПК України. У її квартирі поліція провела обшук та вилучила речові докази.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За цією статтею вона може потрапити в тюрму на строк від п'яти до восьми років. Зараз вирішується питання про оголошення жінці підозри та подальшого обрання запобіжного заходу.

Жінку затримали правоохоронці. Фото: Нацполіція

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