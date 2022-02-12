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Сначала избивали, а потом пырнули ножом. Под Киевом супруги напали на подростка (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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12 февраля, 22:00
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У парня от ударов ножом проникающие ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости
В Вишневом произошла поножовщина.
В Вишневом произошла поножовщина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью 11 февраля в городе Вишневое, что под Киевом, во время драки женщина ударила ножом подростка. Несовершеннолетний попал в больницу с многочисленными ранениями.

Об этом сообщили в пресс-службе Бучанского райуправления полиции ГУНП в Киевской области.

Как все произошло

В ту ночь 17-летний подросток вместе с 39-летней матерью и 20-летней сестрой возвращались домой. Во дворе дома 33-летний сосед сделал женщине замечания из-за якобы постоянного шума в ее квартире.

Сын вступился за мать, и между ним и соседом завязалась потасовка. Впоследствии к потасовке присоединилась 33-летняя жена соседа, нанесшая несколько ударов ножом несовершеннолетнему.

Подросток попал в больницу

Полицию вызвали медики. Они и сообщили, что у парня были проникающие ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости.

У подростка многочисленные травмы. Фото: Нацполиция

Что угрожает нападающей

Полицейские задержали женщину в соответствии со ст. 208 УПК РФ. В ее квартире полиция провела обыск и изъяла доказательства.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По этой статье она может попасть в тюрьму на срок от пяти до восьми лет. Сейчас решается вопрос об объявлении женщине подозрения и дальнейшем избрании меры пресечения.

Женщину задержали правоохранители. Фото: Нацполиция

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