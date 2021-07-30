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Сутички на ЛГБТ-акції. Під Офісом президента поліція застосувала газ

30 липня 2021 15:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Кілька учасників заходу вже затримали і відправили до відділку

На Банковій проходить ЛГБТ-рейв. Фото: колаж "Сьогодні"

На Банковій проходить ЛГБТ-рейв. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві під Офісом президента відбулися сутички на ЛГБТ-акції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

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Про це повідомляє РБК-Україна.

Як стало відомо, затримані кілька учасників конфлікту. На акцію спільноти потрапили також представники праворадикальних організацій.

Відзначимо, акцію вже спробували зірвати – під Офісом президента знайшли підозрілу сумку, її перевіряли вибухотехніки.

Раніше ми писали, що китайська соціальна мережа WeChat знову блокує ЛГБТ-акаунти.

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Також нагадаємо, що збірна ЛГБТ зайняла б 14-е місце в медальному заліку Олімпіади в Токіо. Щонайменше 169 публічно відкритих геїв, лесбіянок, бісексуалів, транссексуалів, гомосексуалістів і небінарних спортсменів виступають в Токіо.

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Зліва на знімку порушниця, праворуч - її авто. Фото: колаж "Сьогодні"

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