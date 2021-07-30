Русский
$ 26,89
31,92
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Офіс президента замінували? Що відбувається на Банковій

30 липня 2021 14:54

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Як виявилося, біля будівлі невідомі залишили підозрілу сумку, поліція з'ясовує що в ній

Біля Офісу президента працюють спецслужби. Фото: колаж "Сьогодні"

Біля Офісу президента працюють спецслужби. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 30 липня повідомили про мінування Офісу президента. Як розповіли кореспонденту "Сьогодні" в поліції, у них поки немає ніякої інформації з цього приводу.

Реклама

Ніяких повідомлень про мінування будівлі Офісу президента на вулиці Банковій поліції не надходило.

"Біля будівлі Офісу президента був виявлений підозрілий предмет. Хтось залишив там сумку. Зараз вибухотехніки її перевіряють", – розповіли нам в поліції Києва.

Читайте також: Затриманий мінер, який відправляв поштою посилки з бомбами

Зараз місце, де помітили сумку оточено огороджувальної стрічкою на час проведення перевірки.

Раніше під Києвом чоловік "мінував" село, щоб привернути до себе увагу роботодавця.

Реклама

Також ми писали, що в поліцію надійшло повідомлення про мінування будівлі Київради. "Мінер" вимагав викуп протягом 24 годин – в біткоіни.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На вулицях затори, машини плавають: Київ паралізувало після дощу (фото, відео)
На вулицях затори, машини плавають: Київ паралізувало після дощу (фото, відео)Надзвичайні події
Суддю від роботи не усунули. Подробиці п'яного ДТП в Києві (відео)
Суддю від роботи не усунули. Подробиці п'яного ДТП в Києві (відео)Надзвичайні події
Знесла стовп і ледь не злетіла в річку: у п'яному ДТП у Києві підозрюють суддю (відео)
Знесла стовп і ледь не злетіла в річку: у п'яному ДТП у Києві підозрюють суддю (відео)Надзвичайні події
Авто лежить на даху. Під Києвом смертельне ДТП паралізувало рух (відео)
Авто лежить на даху. Під Києвом смертельне ДТП паралізувало рух (відео)Транспорт
У центрі Києва масштабна аварія: зіткнулися чотири авто (відео)
У центрі Києва масштабна аварія: зіткнулися чотири авто (відео)Надзвичайні події
На Хрещатику спалахнула пожежа, дим видно з лівого берега Києва – всі подробиці
На Хрещатику спалахнула пожежа, дим видно з лівого берега Києва – всі подробиціНадзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти