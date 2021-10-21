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Связал и украл большую сумму. В Киеве мужчина ограбил пенсионерку (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
21 октября, 16:28
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Злоумышленником оказался ранее судимый 41-летний уроженец Житомирской области
Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы
Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве задержали мужчину за ограбление пенсионерки. Злоумышленник проник в квартиру 83-летней женщины, связал ее и забрал 42 000 гривен и почти 2000 евро.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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Как оказалось, на улице Вадима Гетьмана пенсионерку ограбил местный дворник, который проник в квартиру, сорвав дверную цепочку.

"Мы установили, что злоумышленник навеселе проник в помещение знакомой и потребовал у нее деньги. И хотя женщина призналась, где лежат сбережения, правонарушитель связал ей руки веревкой и запихал в рот тряпку. Пока нападающий искал деньги, пенсионерка воспользовалась моментом и выбежала на лестничную площадку, где начала звать на помощь. В результате злоумышленник схватил 42000 гривен и почти 2000 евро и скрылся", – рассказал начальник Соломенского управления полиции Иван Жук.

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Личность установили

Полицейские разыскали и задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый 41-летний уроженец Житомирской области.

Деньги обнаружили во время обыска у него дома
Деньги обнаружили во время обыска у него дома / Фото: Нацполиция

Во время обыска в его доме изъяли вещественные доказательства: деньги, мобильный телефон, банковскую карточку и документы потерпевшей.

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"Начато уголовное производство по части третьей статьи 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. По согласованию с Соломенской окружной прокуратурой следственные сообщили фигуранту о подозрении и направили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит до восьми лет тюрьмы", – добавил Иван Жук.

Мужчина работал дворником и был ранее судим
Мужчина работал дворником и был ранее судим

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