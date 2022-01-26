Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка ⚽ Суркіс: У Динамо проблеми
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Воскрес? У Мережі показали, як "померлий" на мітингу встав і пішов з-під Ради (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 12:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З'явилося відео, як чоловік, який лежав непритомний біля Ради, пішов після надання допомоги. Проте лідер "SaveФОП" вказав на помилку
Чоловіка, якого вважали загиблим під час протестів, показали живим на відео
Чоловіка, якого вважали загиблим під час протестів, показали живим на відео / Фото: Колаж: Сьогодні

Постраждалий під час мітингу ФОПів під Радою, про "загибель" якого писали раніше, після надання допомоги встав і пішов разом із ще одним протестувальником.

Відео опублікували в Telegram-каналі PavlovskyNews.

Реклама

На записі видно, як чоловік ішов від групи копів та нацгвардійців, які надавали йому допомогу біля Ради.

Що відомо про "смерть" чоловіка?

Лідер руху "SaveФОП" Сергій Доротич заявив, що під час акції протесту чоловік помер. За його словами, потерпілого били по голові правоохоронці.

Реклама

Проте сайту "Сьогодні" у поліції спростували цю інформацію. Копи запевнили, що інформація про смерть чоловіка – фейк, людина жива. Протестувальникові стало погано, він знепритомнів. Поліцейські та нацгвардійці надали йому першу допомогу.

Доротич заявив, що чоловік на відео – не той потерпілий

Сергій Доротич розповів "Сьогодні", що чоловік, якого показали на новому відео, – не той постраждалий, про якого він казав. Він вважає, що той справді загинув, а на цьому відео зовсім інша людина.

За словами Доротича, на його записі протестувальник був сивим і з бородою, а на цьому – ні.

Реклама

Що відомо про інших постраждалих?

У МВС повідомили, що внаслідок зіткнення 18 поліцейських отримали травми, зокрема переломи, закриті черепно-мозкові травми та хімічні опіки очей.

Також медикам швидкої допомоги надійшли звернення щодо трьох постраждалих учасників акції. За інформацією лікарів, у однієї жінки з натовпу мітингувальників перелом передпліччя та трьох ребер.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров У Києві знесли будівлю університету на Брюллова – репортаж (фото, відео) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Постраждалий під час протестів під Радою помер? Ми дізналися правду Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко У Києві очікується мокрий сніг: свіжий прогноз погоди на тиждень Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
26 січня. Урхо Кекконен. Рівно 40 років тому пішов з поста президента найвідоміший політик Фінляндії, який зупинив холодну війну…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

9 236

захворіло за тиждень в Києві

+42%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.67

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

32.3

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти