Воскрес? У Мережі показали, як "померлий" на мітингу встав і пішов з-під Ради (відео)

З'явилося відео, як чоловік, який лежав непритомний біля Ради, пішов після надання допомоги. Проте лідер "SaveФОП" вказав на помилку

Чоловіка, якого вважали загиблим під час протестів, показали живим на відео / Фото: Колаж: Сьогодні

Постраждалий під час мітингу ФОПів під Радою, про "загибель" якого писали раніше, після надання допомоги встав і пішов разом із ще одним протестувальником.

Відео опублікували в Telegram-каналі PavlovskyNews.

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На записі видно, як чоловік ішов від групи копів та нацгвардійців, які надавали йому допомогу біля Ради.

Що відомо про "смерть" чоловіка?

Лідер руху "SaveФОП" Сергій Доротич заявив, що під час акції протесту чоловік помер. За його словами, потерпілого били по голові правоохоронці.

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Проте сайту "Сьогодні" у поліції спростували цю інформацію. Копи запевнили, що інформація про смерть чоловіка – фейк, людина жива. Протестувальникові стало погано, він знепритомнів. Поліцейські та нацгвардійці надали йому першу допомогу.

Доротич заявив, що чоловік на відео – не той потерпілий

Сергій Доротич розповів "Сьогодні", що чоловік, якого показали на новому відео, – не той постраждалий, про якого він казав. Він вважає, що той справді загинув, а на цьому відео зовсім інша людина.

За словами Доротича, на його записі протестувальник був сивим і з бородою, а на цьому – ні.

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Що відомо про інших постраждалих?

У МВС повідомили, що внаслідок зіткнення 18 поліцейських отримали травми, зокрема переломи, закриті черепно-мозкові травми та хімічні опіки очей.

Також медикам швидкої допомоги надійшли звернення щодо трьох постраждалих учасників акції. За інформацією лікарів, у однієї жінки з натовпу мітингувальників перелом передпліччя та трьох ребер.