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Штовхнув п'яний перехожий: подробиці загибелі велосипедиста у Києві (фото)

15 червня 2021 23:04

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У поліції розкрили попередні дані, але поки так і не підтвердили затримання можливого винуватця ДТП

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Поліція попередньо встановила, що 27-річний велосипедист, який загинув під колесами вантажівки у Києві, зіткнувся з п'яним перехожим, який "змінив траєкторію руху по тротуару".

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Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Смертельна аварія сталася на вулиці Зодчих у Святошинському районі столиці, зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

"Правоохоронці попередньо з’ясували, що перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху по тротуару і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Внаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці", – розповіли в поліції.

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Там уточнили, що інцидент зареєстрований у Святошинському управлінні поліції і після проведення перевірки йому буде надана правова кваліфікація.

Раніше волонтери, які займаються безпекою на дорогах, заявили, що чоловіка, який штовхнув велосипедиста, нібито затримали, проте в поліції цього поки так і не підтвердили.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що велосипедист, який загинув у результаті смертельної аварії в Києві 15 червня на Окружній дорозі, при падінні вдарився головою об бордюр і отримав черепно-мозкову травму.

Ми також писали, що в Одесі автомобіль на швидкості врізався у стовп. В результаті іномарку розірвало навпіл, двоє людей загинули.

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