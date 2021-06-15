Штовхнув п'яний перехожий: подробиці загибелі велосипедиста у Києві (фото)

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
Поліція попередньо встановила, що 27-річний велосипедист, який загинув під колесами вантажівки у Києві, зіткнувся з п'яним перехожим, який "змінив траєкторію руху по тротуару".
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Смертельна аварія сталася на вулиці Зодчих у Святошинському районі столиці, зараз на місці працює слідчо-оперативна група.
"Правоохоронці попередньо з’ясували, що перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху по тротуару і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Внаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці", – розповіли в поліції.
Там уточнили, що інцидент зареєстрований у Святошинському управлінні поліції і після проведення перевірки йому буде надана правова кваліфікація.
Раніше волонтери, які займаються безпекою на дорогах, заявили, що чоловіка, який штовхнув велосипедиста, нібито затримали, проте в поліції цього поки так і не підтвердили.
Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що велосипедист, який загинув у результаті смертельної аварії в Києві 15 червня на Окружній дорозі, при падінні вдарився головою об бордюр і отримав черепно-мозкову травму.
Ми також писали, що в Одесі автомобіль на швидкості врізався у стовп. В результаті іномарку розірвало навпіл, двоє людей загинули.