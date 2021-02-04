Вимагає зустрічі з Аваковим: один із затриманих за пікет телеканалу "НАШ" погрожує вистрибнути з вікна (відео)

Затриманий під час протестів ветеран війни Олексій Середюк вимагає припинення діяльності телеканалу "НАШ". І в разі, якщо до нього наблизяться поліцейські, Олексій погрожує стрибнути з вікна.
Відео опублікували KIEVMAP в Telegram.
Події розгортаються біля Шевченківського відділку поліції. За інформацією ЗМІ, чоловік хоче вистрибнути з вікна четвертого поверху.
Вимоги чоловіка – закриття телеканалу "НАШ" і приїзд на місце Арсена Авакова.
Нагадаємо, біля офісу телеканалу "НАШ" сьогодні відбувся протест націоналістів під назвою "Доб'ємо гнид" з вимогою закрити цей телеканал. Члени націоналістичної організації зробили спробу штурму будівлі.
Раніше ми писали, що рішення РНБО про санкції стосовно нардепа Тараса Козака, якому належить медіахолдинг "Новости" ("112", ZІK і NewsOne), підтримав президент Володимир Зеленський.
Водночас в Євросоюзі позитивно сприйняли рішення української влади ввести санкції проти нардепа Тараса Козака і заблокувати мовлення телеканалів "112", NewsOne і ZIK.
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