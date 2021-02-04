Українська
$ 28
33,64
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Требует встречи с Аваковым: один из задержанных за пикет телеканала "НАШ" угрожает выпрыгнуть из окна (видео)

4 февраля, 17:08

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Требования мужчины – закрытие телеканала "Наш" и приезд на место Арсена Авакова

Задержанный во время протестов ветеран войны Алексей Середюк требует прекращения деятельности телеканала "Наш". И в случае, если к нему приблизятся полицейские, Алексей угрожает прыгнуть из окна.

Реклама

Видео опубликовали KIEVMAP в Telegram.

События разворачиваются возле Шевченковского отделения полиции. По информации СМИ, мужчина хочет выпрыгнуть из окна четвертого этажа.

Требования мужчины – закрытие телеканала "Наш" и приезд на место Арсена Авакова.

Напомним, у офиса телеканала "НАШ" сегодня прошел протест националистов под названием "Добьем гнид" с требованием закрыть данный телеканал. Члены националистической организации предприняли попытку штурма здания.

Реклама

Ранее мы писали, что решение СНБО о санкциях по поводу нардепа Тараса Козака, которому принадлежит медиахолдинг "Новости" ("112", ZІK и NewsOne), поддержал президент Владимир Зеленский.

В то же время в Евросоюзе положительно восприняли решение украинских властей ввести санкции против нардепа Тараса Козака и заблокировать вещание телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев протесты телеканал пикет

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажа
Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажаПроисшествия
Танцы на могилах, карты и мат: под Белой Церковью подростки
Танцы на могилах, карты и мат: под Белой Церковью подростки "развлекались" на кладбищеПроисшествия
В Киеве треснул еще один мост (фото)
В Киеве треснул еще один мост (фото)Происшествия
Под Киевом масштабное ДТП: на месте образовалась пробка (видео)
Под Киевом масштабное ДТП: на месте образовалась пробка (видео)Происшествия
Серьезное ДТП в Киевской области: есть погибшие (фото, видео)
Серьезное ДТП в Киевской области: есть погибшие (фото, видео)Происшествия
В Киеве новогоднюю елку выбросили с 12-го этажа прямо под окна (фото)
В Киеве новогоднюю елку выбросили с 12-го этажа прямо под окна (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять