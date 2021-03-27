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Помер ректор Європейського університету Іван Тімошeнко

27 березня, 13:48

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Свої співчуття вже висловив глава Міносвіти Шкарлет

У Києві помер рeктор і співзасновник Европeйского унівeрсітeту Іван Тімошeнко.

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Про це повідомляє прес-служба Європейського університету в Facebook.

"З глибоким сумом сповіщаємо, що 27 бeрезня 2021 року на 85-році пішов із життя видатний учeний-історик, голова Асоціаціі навчальних закладів Украіни приватноі форми власності, рeктор і співзасновник Європeйського унівeрситeту Іван Іванович Тимошeнко", – пишуть в повідомленні.

Висловив співчуття у Telegram глава Міносвіти і науки Сергій Шкарлет.

"Від себе особисто та від Міністерства освіти і науки України висловлюю щирі співчуття родині, друзям, колегам і колективу Європейського університету з приводу смерті ректора Тимошенка Івана Івановича. Він був видатним українським науковцем, істориком і співзасновником університету", – написав Шкарлет.

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В університеті відзначили, що прощання пройде 29 березня о 12.00 годині в Свято-Володимирському кафeдральном патріаршому соборі Києва.

Нагадаємо, сьогодні вранці не стало професора, завідувача кафедри слов'янської філології та загального мовознавства Київського міжнародного університету Івана Ющука.

Ми писали, що нам теж пощастило попрацювати з Іваном Пилиповичем. У січні цього року він погодився пройти з нашим журналістом по центру міста і перевірити, як виконується закон про мову.

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Київ помер ректор університети

Джерело: Сьогодні

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