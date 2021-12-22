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У Києві собака з господарем провалилася під кригу: чим закінчилася історія (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
22 грудня, 17:38
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Господар вирішив врятувати собаку самотужки, але також опинився у воді
У Києві врятували собаку
У Києві врятували собаку / Фото: Колаж: Сьогодні

На Русанівському каналі у Києві врятували собаку із господарем, які провалилися під лід.

Про це повідомив Telegram-канал "R&B News. Березняки та Русанівка".

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"Спасибі всім хто допоміг мені в порятунку мене та мого собаки Jerry Lee на Русанівському каналі на льоду. 22.12.2021. (Собака вирвалася з повідцем і побігла за качками по кризі-провалилася, я за собакою у воду, собаку витягнув, потім витягли мене) дякую небайдужим", – написав господар собаки.

Окрім цього, у соцмережах з'явилося відео порятунку.

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У Чернівцях врятували пса, що застряг на балконі

Інцидент трапився сьогодні, 22 грудня. Пес запхав голову в металеву огорожу на балконі багатоквартирного будинку і не міг звільнитися самостійно. Не змогли допомогти тварині і її власники.

Рятувальники розігнули залізні лози огорожі та випустили пса. Тварина поводилася спокійно. Коли його звільнили, він одразу побіг у будинок та влаштувався на своє улюблене місце.

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