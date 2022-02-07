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Вживали алкоголь та вирішили розважитись: у Києві затримали чоловіка, який випадково вбив жінку (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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7 лютого, 23:53
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Киянин вистрілив у потилицю своїй співмешканці
Чоловіку загрожує 15 років позбавлення волі/Фото: колаж: поліція Києва/"Сьогодні"
Чоловіку загрожує 15 років позбавлення волі/Фото: колаж: поліція Києва/"Сьогодні"

У Києві затримали чоловіка, який застрелив жінку в одній із багатоповерхівок. Інцидент стався під час розпиття алкогольних напоїв.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі

Вночі 7 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення від киянина про те, що на вулиці Прирічній він випадково поранив свою цивільну дружину. За вказаною адресою негайно виїхали медики та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Правоохоронці з'ясували, що 43-річний чоловік та 37-річна жінка разом розпивали алкоголь й вирішили розважитись зброєю. Чоловік приставив до голови потерпілої травматичний пістолет та вистрелив їй у потилицю. Медики не змогли врятувати життя жінці.

Співробітники поліції вилучили зброю та затримали 43-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Чоловіку готуються оголосити про підозру. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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На місце інциденту приїхали правоохоронці/Фото: поліція Києва
Чоловік застрелив жінку/Фото: поліція Києва
Підозрюваного затримали/Фото: поліція Києва

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні покращується криміногенна ситуація, попередня статистика злочинності у 2020 році найнижча за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.

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