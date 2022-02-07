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Употребляли алкоголь и решили развлечься: в Киеве задержали мужчину, который случайно убил женщину (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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7 февраля, 23:53
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Киевлянин выстрелил в затылок своей сожительнице
Мужчине грозит 15 лет лишения свободы/Фото: коллаж: полиция Киева/"Сегодня"
Мужчине грозит 15 лет лишения свободы/Фото: коллаж: полиция Киева/"Сегодня"

В Киеве задержан мужчина, который застрелил женщину в одной из многоэтажек. Инцидент произошел при распитии алкогольных напитков.

Об этом сообщает полиция Киева

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Подробности

Ночью 7 февраля на спецлинию 102 поступило сообщение от киевлянина о том, что на улице Приречной случайно ранил свою гражданскую жену. За указанным адресом немедленно выехали медики и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции.

Правоохранители выяснили, что 43-летний мужчина и 37-летняя женщина вместе распивали алкоголь и решили развлечься оружием. Мужчина приставил к голове пострадавшей травматический пистолет и выстрелил в затылок. Медики не смогли спасти жизнь женщине.

Сотрудники полиции изъяли оружие и задержали 43-летнего киевлянина в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Мужчине готовятся объявить о подозрении. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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На место инцидента приехали правоохранители/Фото: полиция Киева
Мужчина застрелил женщину/Фото: полиция Киева
Подозреваемый задержан/Фото: полиция Киева

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине улучшается криминогенная ситуация, предварительная статистика преступности в 2020 году наиболее низкая за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, среди них убийств – 1326.

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