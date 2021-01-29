Рівень злочинності знижується: 2020 року в Києві в 5 разів впало число пограбувань

За 2020 рік правоохоронці Києва здійснили понад 800 тисяч виїздів на місце злочину. Це майже 2500 викликів на добу. Загалом у столиці було зареєстровано 33 935 кримінальних правопорушень, що 13 тисяч менше, аніж позаторік. Тобто показник знизився на 30%.

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Як повідомила сайту "Сьогодні" пресслужба Київради, на засіданні постійної комісії з питань дотримання законності, правопорядку та зв'язків із правоохоронними органами депутати заслухали інформацію про стан правопорядку, боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку у Києві 2020 року.

У середньому щоденно у столиці реєструється 100 протиправних діянь. За розрахунками на 10 тисяч населення, злочинність у Києві становить 114 кримінальних правопорушень. Загальний рівень розкриття при цьому становить 36%.

"Упродовж 2020 року було скоєно 76 умисних убивств. Це на 5 менше, аніж у 2019 році. На сьогодні розкрито понад 97% цих злочинів. Також було розкрито 5 убивств, які сталися в попередні роки", – розповідають у поліції.

Також столичні правоохоронці констатують, що майже 45% від усіх порушень – злочини майнової спрямованості. Щоправда, їх стало менше майже на 30%, якщо порівнювати із 2019 роком. Торік було зафіксовано 12 753 крадіжок, 1200 грабежів, 708 незаконних заволодінь транспортними засобами, 162 розбійних напади.

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"Якщо порівнювати з минулими роками, тоді здійснювалося близько 16 грабежів за день, сьогодні – три. Окрім того, минулого року на майже 250 випадків менше зафіксовано крадіжок авто", – підкреслюють у поліції.

За вчинення майнових злочинів затримана 141 організована злочинна група. Це загалом 324 особи, які діяли не лише на території столиці, а й в інших регіонах країни. Значну частину злочинів скоюють не жителі Києва, а переважно іноземці. Відтак столична поліція налагодила тісну співпрацю з Державною прикордонною службою, СБУ та Міграційною службою.

"У столиці встановлено 7092 камери відеоспостереження. Це значно допомагає у розкритті злочинів, зокрема 35% правопорушень було розкрито завдяки створеній системі відеофіксації", – наголошують правоохоронці.

Також, згідно з даними поліції, минулого року в Києві було виявлено 2709 фактів обігу наркотиків. Повідомлено про підозру 229 особам, які збували незаконні речовини.

Нагадаємо, 2020 року рівень злочинності в Україні знизився на 17%. Але українці майже кожні 10 хвилин телефонували на 102.

Відео: Сьогодні

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Також повідомлялося, що у Білій Церкві 15 бандитів підуть під суд за розбої, здирництво та "віджим" машин.

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