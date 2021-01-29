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Рівень злочинності знижується: 2020 року в Києві в 5 разів впало число пограбувань

29 січня, 18:44

Олександр Марущак , Ігор Тимофєєв

Торік копи здійснили понад 800 тисяч виїздів на місце злочину

За 2020 рік правоохоронці Києва здійснили понад 800 тисяч виїздів на місце злочину. Це майже 2500 викликів на добу. Загалом у столиці було зареєстровано 33 935 кримінальних правопорушень, що 13 тисяч менше, аніж позаторік. Тобто показник знизився на 30%.

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Як повідомила сайту "Сьогодні" пресслужба Київради, на засіданні постійної комісії з питань дотримання законності, правопорядку та зв'язків із правоохоронними органами депутати заслухали інформацію про стан правопорядку, боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку у Києві 2020 року.

У середньому щоденно у столиці реєструється 100 протиправних діянь. За розрахунками на 10 тисяч населення, злочинність у Києві становить 114 кримінальних правопорушень. Загальний рівень розкриття при цьому становить 36%.

"Упродовж 2020 року було скоєно 76 умисних убивств. Це на 5 менше, аніж у 2019 році. На сьогодні розкрито понад 97% цих злочинів. Також було розкрито 5 убивств, які сталися в попередні роки", – розповідають у поліції.

Також столичні правоохоронці констатують, що майже 45% від усіх порушень – злочини майнової спрямованості. Щоправда, їх стало менше майже на 30%, якщо порівнювати із 2019 роком. Торік було зафіксовано 12 753 крадіжок, 1200 грабежів, 708 незаконних заволодінь транспортними засобами, 162 розбійних напади.

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"Якщо порівнювати з минулими роками, тоді здійснювалося близько 16 грабежів за день, сьогодні – три. Окрім того, минулого року на майже 250 випадків менше зафіксовано крадіжок авто", – підкреслюють у поліції.

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За вчинення майнових злочинів затримана 141 організована злочинна група. Це загалом 324 особи, які діяли не лише на території столиці, а й в інших регіонах країни. Значну частину злочинів скоюють не жителі Києва, а переважно іноземці. Відтак столична поліція налагодила тісну співпрацю з Державною прикордонною службою, СБУ та Міграційною службою.

"У столиці встановлено 7092 камери відеоспостереження. Це значно допомагає у розкритті злочинів, зокрема 35% правопорушень було розкрито завдяки створеній системі відеофіксації", – наголошують правоохоронці.

Також, згідно з даними поліції, минулого року в Києві було виявлено 2709 фактів обігу наркотиків. Повідомлено про підозру 229 особам, які збували незаконні речовини.

Нагадаємо, 2020 року рівень злочинності в Україні знизився на 17%. Але українці майже кожні 10 хвилин телефонували на 102.

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Також повідомлялося, що у Білій Церкві 15 бандитів підуть під суд за розбої, здирництво та "віджим" машин.

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пограбування злочинність наркотики викрадення злочинці бандити поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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