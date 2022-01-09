В авто була дитина. У Києві сталася смертельна ДТП із займанням (фото)

У Києві на Столичному шосе, що у Голосіївському районі сталася ДТП. На місце пригоди одразу приїхали рятувальники.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Що сталося?
Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів одна з автівок, марки Mitsubishi, зайнялася. Після ліквідації пожежі вогнеборці витягли тіло водія автівки.
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"За допомогою гідравлічного інструменту, рятувальниками було деблоковано тіло загиблого", – йдеться у повідомленні.
Чи є ще потерпілі?
Внаслідок зіткнення отримав забої хлопчик, який із сім’єю був у другій автівці, марки Subaru. Його разом з матір’ю було госпіталізовано до ОХМАТДИТу.
Чи відома причина аварії?
Причини та обставини ДТП будуть з'ясовувати правоохоронні органи.
На Прикарпатті у ДТП загинуло немовля
7 січня о 18:55 рятувальникам надійшло повідомлення про ДТП у місті Коломия на автодорозі Н-10.
На місці пригоди з'ясувалося, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів. Внаслідок ДТП загинула п'ятимісячна дитина.
Рятувальники від'єднали клеми АКБ, а також передали травмованих людей працівникам екстреної медичної допомоги.
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