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У Броварах сталася масштабна пожежа у п'ятиповерхівці: вогонь охопив весь дах (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
20 серпня, 22:44
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На те, щоб локалізувати загоряння, рятувальникам знадобилося кілька годин
У Броварах загорівся п'ятиповерховий будинок. Колаж: "Сьогодні"
У Броварах загорівся п'ятиповерховий будинок. Колаж: "Сьогодні"

У Броварах (Київська область) сталася масштабна пожежа в п'ятиповерховому будинку на вулиці Гагаріна, 11.

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Як повідомили в ДСНС, займання сталося приблизно о 20:05 в квартирах на останніх поверхах.

Вогонь охопив весь дах будинку. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Врятували чотирьох осіб.

"Пожежа почалася в одній з квартир. Після цього загорілася друга квартира і полум'я перекинулося на дах. Пожежникам вже вдалося локалізувати полум'я", – розповіли сайту "Сьогодні" в ДСНС Київської області.

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До гасіння станом на 20:15 було залучено 72 людини і 18 одиниць техніки, додатково до місця пожежі відправили три одиниці техніки ДСНС. О 22:44 пожежа на площі близько 2 тис. кв. м була локалізована, а о 23:21 – ліквідована.

Раніше ми повідомляли, що в Рівненській області вночі 27 липня через удар блискавки почався пожежа в школі села Перекалля.

Крім того, в Батурині Чернігівської області через удар блискавки в будинку почалася пожежа.

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Також нещодавно ми писали про те, що в Запоріжжі горіла чотириповерхівка на вулиці Сержанта Медведєва, 7. Вогонь охопив дах. Зі своїх будинків були евакуйовані мешканці 34 квартир.

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