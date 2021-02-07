У центрі Києва горить бістро (фото, відео)

У центрі Києва на вул. Івана Франка, 27/31 на цокольному поверсі п'ятиповерхового житлового будинку в бістро сталася пожежа.
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На місці вже працює загін ДСНС. Полум'я вдалося швидко локалізувати:
Відео "Сьогодні".
За інформацією, яку вдалося здобути, площа пожежі становить 30 кв. м, вогонь спалахнув на кухні. Рятувальники проливають приміщення, щоб не допустити повторного займання.
Нагадаємо, учора вночі палав один зі столичних ринків.
Раніше горіла двоповерхова будівля в Шевченківському районі.
Пожежа спалахнула увечері в столичному кафе – дивіться у нашому сюжеті:
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