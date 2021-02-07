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У центрі Києва горить бістро (фото, відео)

7 лютого, 13:58

Ольга Литвин Ольга Литвин

На місці працює загін ДСНС

У центрі Києва на вул. Івана Франка, 27/31 на цокольному поверсі п'ятиповерхового житлового будинку в бістро сталася пожежа.

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На місці вже працює загін ДСНС. Полум'я вдалося швидко локалізувати:

Відео "Сьогодні".

За інформацією, яку вдалося здобути, площа пожежі становить 30 кв. м, вогонь спалахнув на кухні. Рятувальники проливають приміщення, щоб не допустити повторного займання.

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Нагадаємо, учора вночі палав один зі столичних ринків.

Раніше горіла двоповерхова будівля в Шевченківському районі.

Пожежа спалахнула увечері в столичному кафе – дивіться у нашому сюжеті:

Відео: Сьогодні

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Київ центр кафе пожежа житловий будинок
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