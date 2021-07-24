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На Хрещатику спалахнула пожежа, дим видно з лівого берега Києва – онлайн-трансляція

24 липня 2021 14:33

Олександр Марущак , Тетяна Очеретяна

У дворі будинку загорілося сміття, причину пожежі ще з'ясовують

У центрі Києва за адресою Хрещатик, 13 в обід 24 липня розпочалася пожежа. Над будівлею стоїть стовп чорного диму.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

На місці зараз знаходяться рятувальники і поліцейські. Очевидці кажуть, що дим видно навіть з лівого берега міста.

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У ДСНС Києва розповіли "Сьогодні", що горить сміття, площа пожежі 20 квадратних метрів.

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Столичний паркувальник. Фото: колаж "Сьогодні"
Місце пожежі. Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Причина спалаху поки невідома. Це може бути навіть недопалок, який хтось викинув з вікна.

Баки сплавилися від вогню. Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Загрози для жителів загоряння не представляє.

Станом на 14:50 пожежу локалізували.

На місці працюють рятувальники. Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Нагадаємо, раніше в Голосіївському районі Києва спалахнула масштабна пожежа на складі. У небі було видно великий стовп диму. На місці працювали рятувальники.

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Крім того, у Києві на бульварі Кольцова горіла будівля супермаркету.

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