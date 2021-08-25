У центрі Києва п'яний батько втратив двомісячну дитину

Папа дівчинки місяць тому вже притягувався до адміністративної відповідальності за схоже правопорушення

Копи знайшли немовля. Фото: колаж "Сьогодні"

Киянин пішов гуляти з донькою, але напився і повернувся додому без неї. Поліцейські шукали коляску з дитиною понад дві години, оскільки чоловік не міг сказати, де саме він залишив дитину.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

Про інцидент поліцейські дізналися від бабусі втраченої дівчинки. Жінка повідомила правоохоронцям, що її син нібито втратив свідомість на Жилянській вулиці, через що і втратив дитину.

Наряди патрульної поліції довго шукали немовля, але знайшли.

Реклама

"Пошуки ускладнювало те, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і не міг точно сказати, де востаннє перебував з дитиною. Зрештою, на вулиці Тарасівській ми почули дитячий плач і відшукали візочок із дитиною в одному з під’їздів", – повідомив він, додавши, що для перевірки стану здоров'я поліцейські викликали лікарів.

Що загрожує сім'ї дитини

За словами начальниці сектору ювенальної превенції Голосіївського управління поліції Олени Санченко, батько дівчинки місяць тому вже притягувався до адміністративної відповідальності за схоже правопорушення.

Тоді він ходив з немовлям по ТРЦ в стані алкогольного сп'яніння.

"Відтак при вивченні умов та причин, що призвели до даної ситуації, поліцейські спільно з працівниками Служби у справах дітей та сім’ї приймається рішення про направлення малолітньої дівчинки до закладу охорони здоров’я. Також приймається рішення про притягнення батьків дитини до відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків", – повідомила Олена Санченко.

Раніше ми писали:

У Сумській області в лісі загубився 6-річний хлопчик – шукали майже добу

– шукали майже добу У Тернопільській області 11 червня зникли двоє 16-річних хлопців. Вони пішли на нічну риболовлю і плавали на човні по Дністру.