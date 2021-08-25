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В центре Киева пьяный отец потерял двухмесячного ребенка

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
25 августа, 18:14
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Папа девочки месяц назад уже привлекался к административной ответственности за похоже правонарушение
Копы нашли младенца. Фото: коллаж "Сегодня"
Копы нашли младенца. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевлянин пошел гулять с дочкой, но напился и вернулся домой без нее. Полицейские искали коляску с ребенком более двух часов, поскольку мужчина не мог сказать, где именно он оставил ребенка.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Про инцидент полицейские узнали от бабушки потерянной девочки. Женщина сообщила правоохранителям, что ее сын якобы потерял сознание на Жилянской улице, из-за чего и потерял ребенка.

Наряды патрульной полиции долго искали младенца, но нашли.

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"Поиски осложняло то, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог точно сказать, где в последний раз находился с ребенком. В конце концов, на улице Тарасовской мы услышали детский плач и нашли коляску с ребенком в одном из подъездов", – сообщил он, добавив, что для проверки состояния здоровья полицейские вызвали врачей.

Что грозит семье ребенка

По словам начальницы сектора ювенальной превенции Голосеевского управления полиции Елены Санченко, отец девочки месяц назад уже привлекался к административной ответственности за похоже правонарушение.

Тогда он ходил с младенцем по ТРЦ в состоянии алкогольного опьянения.

"Поэтому при изучении условий и причин, приведших к данной ситуации, полицейские совместно с сотрудниками Службы по делам детей и семьи принимается решение о направлении малолетней девочки в учреждение здравоохранения. Также принимается решение о привлечении родителей ребенка к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей", – сообщила Елена Санченко.

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