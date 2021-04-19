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У Дніпровському районі Києва вбили чоловіка (фото)

19 квітня, 15:24

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Коли приїхали медики, то було вже пізно

У Києві 19 квітня вбили чоловіка в Дніпровському районі.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.

НП подія сталася на вулиці Сулеймана Стальського, 28Б.

"Убили чоловіка 1958 року народження", – йдеться в повідомленні.

За інформацією, загиблому завдали смертельного удару в шию, а по приїзду медиків залишалося лише констатувати смерть.

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На місці вбивства працюють криміналісти, кінологи і слідчо-оперативна група.

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У поліції Києва "Сьогодні" підтвердили інформацію про вбивство.

"На місці працює слідчо-оперативна група. Співробітники поліції встановлюють всі обставини загибелі чоловіка", – повідомили в поліції Києва.

Нагадаємо, раніше в Києві викрали і убили громадського активіста.

Раніше повідомлялося, що в Києві жорстоко вбили відомого кримського волонтера.

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Київ вбивство ніж зарізали

Джерело: Сьогодні

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