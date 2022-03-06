В Ирпене оккупанты едва не взорвали толпу людей: видео обстрела

Ирпень постоянно находится под обстрелами. Оккупанты расстреливают людей прямо на улице и мешают эвакуировать мирное население.
Об этом пишет Telegram-канал "Ирпень life".
В Ирпене россияне кинули снаряд прямо в толпу людей. Это все снимали на камеру.
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Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба рассказал о ситуации в Киевской области.
"Бучанский район. Макаров, Ирпень, Гостомель – ночью велись бои", – написал Кулеба.
Враг расположил технику вдоль:
- Немишаевской общины;
- Михайловской Рубежовки;
- Бучи.
"Ведется огонь по жилым домам, гражданскому населению. Захватчик препятствует эвакуации. Сейчас в районе готовятся к эвакуации людей и доставке гуманитарной помощи. Для безопасной эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи требуется режим тишины", – добавил Кулеба.
Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами. Наиболее опасные направления: Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, Макаров, север Вышгородского района.
Ситуация в Украине 6 марта
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