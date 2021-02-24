У Києві автобус з пасажирами влетів у вантажівку (відео)

У Києві на Столичному шосе 24 лютого відбулося серйозне ДТП.
Про це повідомляє ХК в Telegram.
Так, автобус "Богдан" врізався у вантажівку MAN на з'їзді з вулиці Набережно-Корчуватській.
"Крім водія в автобусі перебувало п'ятеро пасажирів", – йдеться у відеоролику.
За попередньою інформацією, водій автобуса не побачив вантажівку, яка зупинилася в правій смузі через технічну несправність.
На місці події працюють медики і поліція.
Раніше ми писали, що в Дарницькому районі Києва на залізничному переїзді біля платформи "Лісництво" на вулиці Бориспільській товарний поїзд врізався в легковий автомобіль, загинув чоловік.
Також нагадаємо, в Києві п'яний водій скоїв ДТП і намагався сховатися, однак перехожі спільно з патрульними його затримали.
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