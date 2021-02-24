В Киеве автобус с пассажирами влетел в грузовик (видео)

В Киеве на Столичном шоссе 24 февраля произошло серьезное ДТП.
Об этом сообщает ХК в Telegram.
Так, автобус "Богдан" врезался в грузовик MAN на съезде с улицы Набережно-Корчеватской.
"Помимо водителя в автобусе находилось пять пассажиров", – говорится в видеоролике.
По предварительной информации, водитель автобуса не увидел грузовик, который остановился в правой полосе из-за технической поломки.
На месте происшествия работают медики и полиция.
Ранее мы писали, что в Дарницком районе Киева на железнодорожном переезде возле платформы "Лесничество" на улице Бориспольской товарный поезд врезался в легковой автомобиль, погиб мужчина.
Также напомним, в Киеве пьяный водитель совершил ДТП и пытался скрыться, однако прохожие совместно с патрульными его задержали.
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