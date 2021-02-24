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В Киеве автобус с пассажирами влетел в грузовик (видео)

24 февраля, 12:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте происшествия работают медики и полиция

В Киеве на Столичном шоссе 24 февраля произошло серьезное ДТП.

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Об этом сообщает ХК в Telegram.

Так, автобус "Богдан" врезался в грузовик MAN на съезде с улицы Набережно-Корчеватской.

"Помимо водителя в автобусе находилось пять пассажиров", – говорится в видеоролике.

По предварительной информации, водитель автобуса не увидел грузовик, который остановился в правой полосе из-за технической поломки.

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На месте происшествия работают медики и полиция.

Ранее мы писали, что в Дарницком районе Киева на железнодорожном переезде возле платформы "Лесничество" на улице Бориспольской товарный поезд врезался в легковой автомобиль, погиб мужчина.

Также напомним, в Киеве пьяный водитель совершил ДТП и пытался скрыться, однако прохожие совместно с патрульными его задержали.

Видео: Сегодня

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Киев авария ДТП полиция область автобусы

Источник: Сегодня

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