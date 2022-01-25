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У Києві блогери на Porsche збили людину: яке покарання на них чекає

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25 січня, 13:36
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Автомобіль їхав на великій швидкості містом і водій не встиг зреагувати на учасника дорожнього руху на моноколісі
Справою ДТП зайнялася поліція.
Справою ДТП зайнялася поліція. / Фото: Колаж: Сьогодні

У поліції Києва з'ясовують деталі події у столиці, коли блогери на Porsche збили людину, який їхав на моноколесі

У поліції кажуть, що встановили ймовірну адресу, де сталася ця ДТП. По відео співробітники поліції визначили, що наїзд стався у Солом'янському районі, що на вулиці Борщагівській, поряд із ТРЦ "Аркадія".

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"Постраждалий чоловік із заявою в поліцію не звертався. Тому невідомо, чи отримав він тілесні ушкодження внаслідок наїзду. Як пише сама блогерка, вони домовилися між собою, але незважаючи на це факт ДТП зареєстровано. Інформація передана до патрульної поліції. Вони відслідковуватимуть по камерам відеоспостереження, цей транспортний засіб, і приймати рішення щодо водія. Розшук ведеться", – розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Києва.

Поки що кримінальне провадження не відкрито, оскільки невідомо чи отримав тілесні ушкодження збитий автомобілем чоловік.

Деталі ДТП

На кадрах з відео, яке пасажири Porsche записували з салону автомобіля, видно, як водій на швидкості їде, об'їжджає інший автомобіль на дорозі і збиває чоловіка.

Поліцію та швидку, ймовірно, ніхто не викликав, оскільки згодом на Instagram-сторінці однієї з пасажирок автомобіля з'явилася інформація, що потерпілому заплатили гроші та розійшлися. Відомо, що ця пасажирка – відома блогерка.

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