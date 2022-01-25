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В Киеве блогеры на Porsche сбили человека: какое наказание их ждет

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25 января, 13:36
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Автомобиль ехал на большой скорости по городу и водитель не успел среагировать на участника дорожного движения на моноколесе
Делом ДТП занялась полиция.
Делом ДТП занялась полиция. / Фото: Коллаж: Сегодня

В полиции Киева выясняют детали происшествия в столице, когда блогеры на Porsche сбили человека, который ехал на моноколесе.

В полиции говорят, что установили вероятный адрес, где произошло это ДТП. По видео сотрудники полиции определили, что наезд произошел в Соломенском районе, на улице Борщаговской, рядом с ТРЦ "Аркадия".

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"Пострадавший мужчина с заявлением в полицию не обращался. Поэтому неизвестно, получил ли он телесные повреждения в результате наезда. Как пишет сама блогерша, они договорились между собой, но несмотря на это факт ДТП зарегистрирован. Информация передана в патрульную полицию. Они будут отслеживать по камерам видеонаблюдения, данное транспортное средство, и принимать решение относительно водителя. Розыск ведется", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Пока уголовное производство не открыто, поскольку неизвестно получил ли телесные повреждения сбитый автомобилем мужчина.

Детали ДТП

На кадрах с видео, которое пассажиры Porsche записывали из салона автомобиля видно, как водитель на скорости едет, объезжает другой автомобиль на дороге и сбивает мужчину.

Полицию и скорую, вероятно, никто не вызвал, поскольку впоследствии на Instagram-странице одной из пассажирок автомобиля появилась информация, что пострадавшему заплатили деньги и разошлись. Известно, что эта самая пассажирка – известная блогерша.

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Ранее мы писали:

КиевДТПблогеры
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