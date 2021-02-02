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У Києві екс-депутат зібрав банду: викрали бізнесменів, вимагали гроші

2 лютого, 18:26

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Зловмисники вимагали у двох підприємців 860 тис. доларів

Київська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно семи учасників банди за фактами викрадення людини, здирництва, приготування до незаконного заволодіння транспортним засобом, шахрайства та незаконного зберігання наркотиків.

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Про це з посиланням на матеріали Київської міськпрокуратури повідомляє Офіс генпрокурора.

Учасники банди, якою керував колишній депутат Київської обласної ради, незаконно утримували двох підприємців, вимагаючи у них 860 тис. доларів або майно аналогічної вартості.

Бандити змусили потерпілих підписати фіктивні боргові документи, що призвело до утворення у них неіснуючих боргових зобов'язань. При цьому обвинувачені погрожували насильством стосовно членів сімей підприємців, знищити і заволодіти їхнім майном, а також застосовували насильство, небезпечне для життя і здоров'я, позбавили волі.

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Зараз учасники злочинного угруповання затримані, на їхнє майно накладено арешт.

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Раніше повідомлялося, що в Київській області перед судом постане банда, організована підполковником СБУ, яка викрадала заможних людей, вимагала гроші і здійснювала розбої.

Також нагадаємо, на Київщині спіймали банду, яка викрадала людей для заволодіння їхніми квартирами.

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депутати банда викрадення бандити вимагання Київоблрада

Джерело: Сьогодні

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