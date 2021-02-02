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В Киеве экс-депутат сколотил банду: похитили бизнесменов, вымогали деньги

2 февраля, 18:26

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Злоумышленники вымогали у двух предпринимателей 860 тыс. долларов

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении семи участников банды по фактам похищения человека, вымогательства, приготовления к незаконному завладению транспортным средством, мошенничества и незаконного хранения наркотиков.

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Об этом со ссылкой на материалы Киевской горпрокуратуры сообщает Офис генпрокурора.

Участники банды, которой руководил бывший депутат Киевского областного совета, незаконно удерживали двух предпринимателей, вымогая у них 860 тыс. долларов или имущество аналогичной стоимости.

Бандиты заставили потерпевших подписать фиктивные долговые документы, что привело к образованию у них несуществующих долговых обязательств. При этом обвиняемые угрожали насилием в отношении членов семей предпринимателей, уничтожить и завладеть их имуществом, а также применяли насилие, опасное для жизни и здоровья, лишили свободы.

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Сейчас участники преступной группировки задержаны, на их имущество наложен арест.

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Ранее сообщалось, что в Киевской области перед судом предстанет банда, организованная подполковником СБУ, которая похищала состоятельных людей, вымогала деньги и совершала разбои.

Также напомним, на Киевщине поймали банду, которая похищала людей для завладения их квартирами.

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депутаты банда похищение бандиты вымогательство Киевоблсовет

Источник: Сегодня

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