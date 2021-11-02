У Києві єпископ побив жінку через гавкіт собаки. У ПЦУ відреагували

Наразі ПЦУ усунула єпископа від виконання архієрейських обов'язків

Єпископ побив жінку, бо його дістав гавкіт її собаки/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно біля лікарні швидкої допомоги знайшли труп чоловіка, єпископ Шепетівський Адріан до синців побив жінку.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

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Деталі інциденту

У ЗМІ з'явилася інформація, що у Києві єпископ ПЦУ Адріан побив свою сусідку, а потім відібрав у неї телефон та викинув.

За словами жінки, конфлікт виник через її собаку, який заважав священнослужителю та його родині своїм гавкотом. Через побиття на тілі жінки залишились синці.

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Що кажуть у ПЦУ?

За інформацією ПЦУ, священнослужитель порушив 27 Апостольське правило: "Наказуємо єпископа, чи пресвітера, чи диякона, який б’є вірних, що грішать, або невірних, що образили їх, і через це хоче їх залякати, позбавляти священного сану".

"На період проведення розслідування у справі з 2 листопада 2021 року відсторонити титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика) від виконання архієрейських обов’язків та благословити йому утриматися від звершення публічних богослужінь. Передати розгляд справи Священному Синоду для винесення належного рішення", — повідомили в персслужбі ПЦУ.

Додаток ПЦУ

Православна Церква України запустила мобільний додаток "Моя церква", в якому можна знайти найближчий храм, почитати церковні новини чи молитви та поспілкуватися зі священником.

"Моя церква" складається з п'яти розділів:

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мапа храмів (на момент запуску база налічує близько 5000 храмів ПЦУ);

календар церковних свят та важливих подій;

щоденні ранкові та вечірні молитви;

новини із життя церкви;

особистий кабінет – де користувачі можуть персоналізувати програму, пожертвувати гроші на благодійність, поскаржитися на роботу програми та поспілкуватися в онлайн-чаті з батюшкою.

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