У Києві єпископ побив жінку через гавкіт собаки. У ПЦУ відреагували

У Києві, де нещодавно біля лікарні швидкої допомоги знайшли труп чоловіка, єпископ Шепетівський Адріан до синців побив жінку.
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
Деталі інциденту
У ЗМІ з'явилася інформація, що у Києві єпископ ПЦУ Адріан побив свою сусідку, а потім відібрав у неї телефон та викинув.
Далі по темі
За словами жінки, конфлікт виник через її собаку, який заважав священнослужителю та його родині своїм гавкотом. Через побиття на тілі жінки залишились синці.
Що кажуть у ПЦУ?
За інформацією ПЦУ, священнослужитель порушив 27 Апостольське правило: "Наказуємо єпископа, чи пресвітера, чи диякона, який б’є вірних, що грішать, або невірних, що образили їх, і через це хоче їх залякати, позбавляти священного сану".
"На період проведення розслідування у справі з 2 листопада 2021 року відсторонити титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика) від виконання архієрейських обов’язків та благословити йому утриматися від звершення публічних богослужінь. Передати розгляд справи Священному Синоду для винесення належного рішення", — повідомили в персслужбі ПЦУ.
Додаток ПЦУ
Православна Церква України запустила мобільний додаток "Моя церква", в якому можна знайти найближчий храм, почитати церковні новини чи молитви та поспілкуватися зі священником.
"Моя церква" складається з п'яти розділів:
- мапа храмів (на момент запуску база налічує близько 5000 храмів ПЦУ);
- календар церковних свят та важливих подій;
- щоденні ранкові та вечірні молитви;
- новини із життя церкви;
- особистий кабінет – де користувачі можуть персоналізувати програму, пожертвувати гроші на благодійність, поскаржитися на роботу програми та поспілкуватися в онлайн-чаті з батюшкою.
Читайте також
- Під Вінницею побилися прихильники УПЦ та ПЦУ. Поліція у конфлікт не втручалася.
- У Дніпропетровській області священник нахамив людям.