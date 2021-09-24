У Києві голий чоловік напав з розбитою пляшкою на відвідувачів кафе: йому загрожує строк (відео)

У Києві слідчі повідомили про підозру хлопцеві, який пляшкою розбив голову відвідувача кафе. Йому загрожує до семи років в'язниці.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва в Facebook.
На вулиці Антоновича невідомий, який був без одягу, вдарив відвідувача кафе пляшкою по голові. Відео опублікували в Мережі.
Відео 18+
Що сталося
Поліцейські з'ясували, що невідомий підійшов до літньої тераси столичного кафе, дістав з смітника скляну пляшку і вдарив нею по голові відвідувачу закладу.
"26-річному потерпілому лікарі на місці надали першочергову медичну допомогу. Свідки події зупинили зловмисника та тримали до приїзду поліції. Правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Хуліганом виявився уродженець Житомирської області, 2003 року народження.
"Він не міг пояснити мотиви свого вчинку, оскільки, ймовірно, перебував під дією наркотичних речовин", – додають в поліції.
Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Чоловікові повідомлено про підозру, а також судом обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. За скоєне фігуранту загрожує до від трьох до семи років ув'язнення.
Раніше ми писали:
- Сім разів ударив ножем: під Вінницею чоловік жорстоко вбив жінку на першому побаченні
У Києві п'яний чоловік напав з ножем на підлітка