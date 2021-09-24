Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🔴 Свобода слова Савика Шустера 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве голый мужчина напал с разбитой бутылкой на посетителей кафе: ему грозит срок (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
24 сентября, 20:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
26-летнему пострадавшему врачи на месте оказали первоочередную медицинскую помощь
Мужчина внезапно напал на людей в кафе
Мужчина внезапно напал на людей в кафе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве следователи сообщили о подозрении парню, который бутылкой разбил голову посетителя кафе. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Реклама

На улице Антоновича неизвестный, который был без одежды, ударил посетителя кафе бутылкой по голове. Видео опубликовали в Сети.

Видео 18+

Что произошло

Реклама

Полицейские выяснили, что неизвестный подошел к летней террасе столичного кафе, достал из помойки стеклянную бутылку и ударил ею по голове посетителя заведения.

"26-летнему пострадавшему врачи на месте оказали первоочередную медицинскую помощь. Свидетели происшествия остановили злоумышленника и держали до приезда полиции. Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Читайте также:

Реклама

Хулиганом оказался уроженец Житомирской области, 2003 года рождения.

"Он не мог объяснить мотивы своего поступка, поскольку, вероятно, находился под действием наркотических веществ", – добавляют в полиции.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Мужчине сообщено о подозрении, а также судом избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест. За содеянное фигуранту грозит до от трех до семи лет заключения.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

24 сентября 1991. Завершился визит председателя Верховной Рады Украины Леонида Кравчука в Канаду...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.53

Евро (€)

31.08

Российский рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Украине
7 866 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять