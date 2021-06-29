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У Києві горіла багатоповерхівка: що сталося (відео)

29 червня 2021 12:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пожежа виникла на 12-му поверсі висотки – на місце виїхали співробітники ДСНС

Пожежа в багатоповерхівці. Фото: колаж "Сьогодні"

Пожежа в багатоповерхівці. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

У Києві сьогодні, 29 червня, на вулиці Генерала Наумова сталося загоряння в багатоповерхівці. Як розповіли кореспонденту "Сьогодні" в ДСНС, горів шістнадцятиповерховий будинок.

"У шістнадцятиповерховому будинку на 12 поверсі сталося займання на балконі. Жителі ліквідували загоряння на балконі, до прибуття рятувальників", – розповіли сайту "Сьогодні" в ДСНС Києва.

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Інформації про постраждалих немає.

Раніше ми писали, що в Київській області прогримів вибух в багатоповерхівці. Після цього почалася пожежа.

Нагадаємо, на Прикарпатті стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород.

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