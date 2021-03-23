У Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці: подробиці (відео)

У Києві 23 березня відбулася серйозна пожежа в Деснянському районі.
Про це повідомляє KIEVMAP в Telegram.
НП подія сталася на вулиці Мілютенка.
Як пишуть в Мережі, полум'я вже перейшло на сусідню квартиру. На місці працюють рятувальники.
У ГСЧС Києва пізніше нам повідомили, що пожежу на вулиці Мілютенка вже ліквідували.
"Загорівся балкон на дев'ятому поверсі. Займання вже ліквідували наші співробітники. Жертв і постраждалих немає", – повідомили в ГСЧС Києва.
Причини загоряння встановлюватимуть правоохоронці.
Раніше ми писали, що в Києві на території Олександрівської лікарні сталася пожежа. У 2-поверховому недіючому корпусі сталося загоряння сміття в підвальному приміщенні.
Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області сталася пожежа в двоповерховій лікарні, з будівлі було евакуйовано 23 людини.
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