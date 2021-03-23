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У Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці: подробиці (відео)

23 березня, 19:28

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Поки інформації про потерпілих немає

У Києві 23 березня відбулася серйозна пожежа в Деснянському районі.

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Про це повідомляє KIEVMAP в Telegram.

НП подія сталася на вулиці Мілютенка.

Як пишуть в Мережі, полум'я вже перейшло на сусідню квартиру. На місці працюють рятувальники.

У ГСЧС Києва пізніше нам повідомили, що пожежу на вулиці Мілютенка вже ліквідували.

"Загорівся балкон на дев'ятому поверсі. Займання вже ліквідували наші співробітники. Жертв і постраждалих немає", – повідомили в ГСЧС Києва.

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Причини загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше ми писали, що в Києві на території Олександрівської лікарні сталася пожежа. У 2-поверховому недіючому корпусі сталося загоряння сміття в підвальному приміщенні.

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Київ багатоповерхівка горить пожежа Деснянський район

Джерело: Сьогодні

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