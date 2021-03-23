В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке (видео)

Пока информации о пострадавших нет

В Киеве 23 марта произошел серьезный пожар в Деснянском районе.

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Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.

ЧП произошло на улице Милютенко.

Как пишут в Сети, пламя уже перешло на соседнюю квартиру. На месте работают спасатели.

Пока информации о пострадавших нет.

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Ранее мы писали, что в Киеве на территории Александровской больницы произошел пожар. В 2-этажном недействующем корпусе произошло возгорание мусора в подвальном помещении.

Напомним, ранее в Хмельницкой области произошел пожар в двухэтажной больнице, из здания были эвакуированы 23 человека.

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