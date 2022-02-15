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У Києві горить багатоповерхівка – деталі (фото)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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15 лютого, 10:20
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В даний час встановлюються всі причини загоряння у квартирі
Загорілася квартира над відділенням "Нової Пошти"
Загорілася квартира над відділенням "Нової Пошти" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на вулиці Кирилівська, 126/2 горить квартира над відділенням "Нової Пошти". Деталі пожежі встановлюються.

Про це повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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"Як би не було українцям смішно, рекомендую встановлювати в квартири вогнегасники. І пожежна сигналізація теж не завадить. Одна кімната – один вогнегасник. 5 літрів. І 1 пожежний датчик мінімум біля лічильника, а в ідеалі – за кількістю приміщень", – додали у повідомленні.

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Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?

  • Якщо ви прокинулися від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте на ліжко, а скотіться з нього на підлогу і повзком пробирайтеся до дверей, але не відчиняйте їх одразу;
  • обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх і швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте, дим і полум'я не дадуть вам вийти;
  • щільно зачиніть двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму, та повертайтеся повзком у глибину приміщення;
  • присядьте, глибоко вдихніть, розкрийте чи розбийте вікно, висуньтесь і кричіть "Допоможіть, пожежа!";
  • якщо ви вибралися через двері, закрийте їх і повзком пересувайтеся до виходу з приміщення, обов'язково зачиніть за собою всі двері;
  • якщо ви перебуваєте у висотному будинку, не біжіть вниз крізь полум'я, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтом.

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