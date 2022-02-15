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В Киеве горит многоэтажка – детали (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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15 февраля, 10:20
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В настоящее время устанавливаются все причины возгорания в квартире
Загорелась квартира над отделением "Новой Почты"
Загорелась квартира над отделением "Новой Почты" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве по улице Кирилловская, 126/2 горит квартира над отделением "Новой Почты". Детали пожара устанавливаются.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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"Как бы не было украинцам смешно, рекомендую устанавливать в квартиры огнетушители. И пожарная сигнализация тоже не помешает. Одна комната один огнетушитель. 5 литров. И 1 пожарный датчик минимум у счетчика, а в идеале – по количеству помещений", - добавили в сообщении.

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Что делать, если пожар застал вас в помещении?

  • Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь на кровать, а скатитесь с нее на пол и ползком пробирайтесь к двери, но не открывайте их сразу;
  • осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони. Если дверь не горячая, то осторожно откройте ее и быстро выходите, а если дверь горячая – не открывайте, дым и пламя не дадут вам выйти;
  • плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма, и возвращайтесь ползком в глубину помещения;
  • присядьте, глубоко вдохните, раскройте или разбейте окно, высуньтесь и кричите "Помогите, пожар!";
  • если вы выбрались через дверь, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения, при этом обязательно закройте за собой все двери;
  • если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу, помните, что во время пожара запрещено пользоваться лифтом.

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